Обстрелы ВСУ на Донбассе: Зеленский поставил условие России

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обострение на Донбассе и обстрелы позиций ВСУ.

Об это он рассказал в ходе общения с журналистами во время своего визита в Сумскую область, трансляция которого проходила на Youtube-канале Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что после начала эскалации на Донбассе Украина сразу связалась с Российской Федерацией из-за нарушения режима тишины на Донбассе.

По словам президента, в ходе переговоров возникает много моментов, которые не сообщают СМИ.

"Мы реагируем... Мы сразу отреагировали, есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации, потому что наша задача защищать не одного человека, а защищать 40 миллионов граждан нашей независимой страны", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что режим прекращения огня сохранялся 42 дня, до вражеской провокации, которая унесла жизнь бойца ВСУ.

"Мы на уровне министров иностранных дел и не только связывались с Российской Федерацией, которая должна поддерживать эти договоренности, которые были на уровне ТКГ. Зачем я буду говорить вам о количестве срочных совещаний по поводу этой провокации? Многое делается и сделано как военными, так и разведчиками нашей страны. Мы все равно будем делать все, чтобы сохранить режим тишины, чтобы избежать большого количества раненых и погибших, другого варианта, как сохранить жизнь людей, я не вижу", - добавил Зеленский.

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Напомним, в Офисе президента потребовали от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационные действия незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.

Ранее в "ДНР" заявили о переносе даты анонсированного ранее обстрела позиций ВСУ под Горловкой.

Начало операции по "устранению украинских укреплений" назначено на 10:00 9 сентября.

В свою очередь представители ОБСЕ провели воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях. Миссия опровергла заявления Пушилина, а украинская сторона не намерена отступать от договоренностей.

Как известно, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.