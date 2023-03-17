Обсуждали контрнаступление ВСУ: Зеленский срочно собрал Ставку из-за сложностей на фронте

Члены Ставки обсуждали ситуацию на самых сложных точках фронта и возможные дальнейшие действия врага.

Зеленский провел Ставку и обсудил контрнаступление ВСУ / Коллаж фото 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Офис президента Украины

Российские оккупанты не планируют заканчивать кровавую войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Ситуация на фронте достаточно сложная. Президент Украины Владимир Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего.

Члены Ставки обсуждали ситуацию на самых сложных точках фронта и то, что враг может предпринять в ближайшей и среднесрочной перспективе. Украина готовится к контрнаступлению и это также обсуждалось на заседании.

"Кроме того, участники заседания были проинформированы о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб. Также была рассмотрена актуальная внешнеполитическая ситуация в контексте отражения российского вторжения", - говорится в сообщении.

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Контрнаступление ВСУ

Напомним, издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до сих пор она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь отмечал, что война в Украине сейчас находится в критической точке, следующие полгода могут стать решающими и определить весь дальнейший ход событий. По его словам, контрнаступление ВСУ заставит РФ действовать по одному из 3 сценариев: Россия либо выведет свои войска из Украины и "закроется", либо будет продолжать воевать, либо попытается "заморозить войну".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оккупационные войска РФ уже перешли к обороне. Они активно строят укрепления и роют окопы на оккупированных территориях Украины, в том числе и в Крыму. Это хороший знак, указывающий на то, что даже захватчики верят в контрнаступление украинских войск, сказал министр.

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