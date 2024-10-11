'Очень серьезная информация': майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

Владимир Зеленский сделал заявление о вероятности окончания войны в 2025 году, основываясь на серьезных данных, считает военный эксперт.

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Майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте позволяет надеяться на завершение войны не позднее 2025 года. Однако, важно не столько само понятие "завершение войны", а то, каким путем это будет достигнуто. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал военный эксперт Алексей Гетьман.

Гетьман отмечает, что сложно точно интерпретировать слова Зеленского о возможности завершения войны в 2025 году, поскольку президент получает подробную информацию на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего.

"Я думаю, что имелось в виду истощение войск РФ, их неудачные наступательные действия, несмотря на то, что они захватили несколько наших городов. Но учитывая те потери, которые они понесли и которые планировали, то их наступление по большому счету не удалось. Точнее оно удалось очень частично", - считает Гетьман. видео дня

Эксперт считает, что переговоры между политическим руководством Украины и странами НАТО относительно возможного предоставления Украине дополнительных средств поражения и защиты, вероятно, стали основой для таких заявлений президента.

"Но мы понимаем, что слова базировались на очень серьезной информации, которой владеет военно-политическое руководство Украины. Мы можем только предполагать о чем именно там идет речь", - подчеркнул Гетьман.

Гетьман также отметил, что существуют различные прогнозы, включая оценки иностранных аналитиков и представителей разведок, которые предполагают вероятность завершения войны в 2025 году. Однако остается неизвестным, каким именно путем будет достигнут этот результат.

"Война не заканчивается ничьей как в спорте. Здесь либо поражение, либо победа. Поэтому когда мы говорим об окончании войны, то надо более детализировано разобраться что имеется в виду. На какие границы мы выйдем? На границы 1991 года? Или на границы 2022 года? Или это будет перемирие? Что это будет? То есть просто так ничего не заканчивается", - акцентировал Гетьман.

По словам эксперта, важно не только само завершение войны, но и то, какими средствами и условиями это произойдет. Поэтому стоит сосредоточиться на том, как именно будет реализован этот процесс.

Что известно о Плане победы Украины / Инфографика Главред

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Заявления Зеленского об окончании войны - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский надеется на активную роль президента США Джо Байдена, чтобы в следующие три месяца, которые остались до завершения его президентского срока, достичь значительного прогресса в вопросе мира. По сообщению издания El Mundo, Зеленский призвал союзников действовать решительно, чтобы завершить войну до 2025 года.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что цивилизованный мир имеет возможность положить конец российской агрессии и справедливо завершить войну. Для этого необходимы ключевые шаги: расширение войны на территорию РФ, увеличение поставок оружия Украине и разрешение на глубокие удары по территории России.

Подоляк также отметил, что некоторые сценарии завершения войны, которые обсуждаются в информационном пространстве, являются ошибочными и могут только стимулировать дальнейшую агрессию.

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