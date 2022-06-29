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"Очень страшно": моряк с крейсера "Москва" рассказал, что происходило на корабле в момент крушения

29 июня 2022, 10:53

Россиянин решил перейти в пехоту после крушения "Москвы".

крейсер москва
Моряк с крейсера "Москва" рассказал, что происходило на корабле в момент крушения / соцсети

СБУ допросила российского моряка, который после неудачного спасения крейсера "Москва" перешел в пехоту.

Участвовавший в спасательной операции крейсера "Москва" солдат, рассказал, что увидел там много ужасов. Его испугала перспектива так же умереть посреди моря, поэтому россиянин решил перейти в пехоту, сообщили в Telegram Службы безопасности Украины.

"Там было много трупов и преимущественно спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он утонул, его не смогли отбуксировать... Я насмотрелся, что было на "Москве", и не хотел дальше видеть, что посреди моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался", – отметил он.

Через три недели инструкторы-"вагнеровцы" помогли оккупанту "сменить профиль", после чего вскоре его отправили на разведку в Волновахский район, где первая же боевая задача оказалась провальной.

Читайте такжеБыло две ракеты: Гиркин в красках описал, как ВСУ уничтожали крейсер "Москва"Вражеские разведчики наткнулись на засаду ВСУ, в результате чего уцелеть удалось лишь трем из 30. Российские командиры бросили раненых на поле боя.

Напомним, на российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун. В результате полученных повреждений корабль затонул в Черном море.

Тем временем Великобритания, Дания, Нидерланды и другие государства предоставляют Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Речь идет о пусковых установках, которые можно запускать с кораблей и поражать морские объекты противника.

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