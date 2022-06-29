"Очень страшно": моряк с крейсера "Москва" рассказал, что происходило на корабле в момент крушения

Моряк с крейсера "Москва" рассказал, что происходило на корабле в момент крушения / соцсети

СБУ допросила российского моряка, который после неудачного спасения крейсера "Москва" перешел в пехоту.

Участвовавший в спасательной операции крейсера "Москва" солдат, рассказал, что увидел там много ужасов. Его испугала перспектива так же умереть посреди моря, поэтому россиянин решил перейти в пехоту, сообщили в Telegram Службы безопасности Украины.

"Там было много трупов и преимущественно спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он утонул, его не смогли отбуксировать... Я насмотрелся, что было на "Москве", и не хотел дальше видеть, что посреди моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался", – отметил он.

Через три недели инструкторы-"вагнеровцы" помогли оккупанту "сменить профиль", после чего вскоре его отправили на разведку в Волновахский район, где первая же боевая задача оказалась провальной.

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Напомним, на российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун. В результате полученных повреждений корабль затонул в Черном море.

Тем временем Великобритания, Дания, Нидерланды и другие государства предоставляют Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Речь идет о пусковых установках, которые можно запускать с кораблей и поражать морские объекты противника.

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