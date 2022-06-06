Огненный Град на головы рашистам: ВСУ "поджаривают" оккупантов из трофейных РСЗО

Грады РФ на службе ВСУ / Facebook/UkrainianLandForces

Установки реактивных систем залпового огня Град, захваченные у российских оккупантов, уже на фронте бьют по позициям врага.

Об эффективном использовании трофейной техники рассказали украинские защитники из 93-й ОМБр "Холодный Яр", говорится в сообщении в Facebook Сухопутных войск ВС Украины.

При этом украинские бойцы опубликовали также соответствующие фото применения перешедших на службу ВСУ российских РСЗО.

"93-я ОМБр Холодный Яр трофейными российскими "Градам" бьет по оккупантам", – добавили в ВСУ.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня.

По словам американского лидера, США не будут поставлять Украине РСЗО, способные поражать территорию России.

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