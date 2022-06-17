"Охота на оккупантов продолжается!": украинские десантники сожгли российские "Ураганы"

Украинские десантники сожгли российские "Ураганы" / facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские десантники сожгли российские реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган". Было уничтожено не менее двух единиц вражеских РСЗО.

"На фото запечатлены уничтоженные артиллеристами Десантно-штурмовых войск, во взаимодействии с артиллерией Сухопутных войск ВСУ, две вражеские реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган". Охота на российских оккупантов продолжается!", – сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним бойцы ВСУ за сутки, 14 июня, уничтожили 70 российских оккупантов и 62 единицы техники врага на Юге нашего государства. Украинские воины ударили по скоплению сил противника.

Напомним, как сообщили в Генштабе, ВСУ отбили наступление оккупантов в нескольких местах на трех направлениях фронта – Славянском, Бахмутском и Новопавловском. В то же время сейчас идут бои вблизи Краснополья, в Северодонецке и Тошковке. Также враг ведет штурм в районе Врубовки.

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