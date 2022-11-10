Оккупант 35 часов ехал за своей смертью: ВСУ исполнили его "желание"

Он преодолел 2,6 тыс. км, чтобы умереть на украинской земле.
Бойцы ВСУ ликвидировали 34-летнего командира парашютно-десантного взвода российских войск Михаила Кутявина.
Он преодолел не менее 35 часов и 2,6 тыс. км в дороге из Лысьвы Пермского края, чтобы умереть на украинской земле, сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm Иракли Комахидзе.
Смерть оккупанта подтвердили на родине, но в некрологе нет информации о месте службы и дате, месте, обстоятельствах ликвидации российского военного.
Пропагандисты только рассказали о "геройстве" российского военного преступника Кутявина. За проявленную "отвагу" его посмертно представили к награждению "орденом мужества".
Как сообщал Главред, ВСУ ликвидировали оккупанта Данила Медведева, которого мобилизовали в Челябинской области. В некрологе написали, что захватчик пошел убивать "ни разу не раздумывая, приняв это как свой долг".
Недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 " стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.
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