Оккупанты Крыма выставили на продажу известный винный завод

Стартовая цена предприятия составляет более 100 млн российских рублей.
Оккупанты Крыма решили выставить на продажу винный завод Коктебель - стартовая цена предприятия составляет более 100 млн российских рублей (1,36 млн долларов), говорится на официальном российском сайте для размещения информации о проведении торгов
На продажу выставлены 73 объекта винзавода в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково - их стоимость оценена в почти 81 млн рублей. Земельные участки оценены еще в более чем 17,35 млн рублей, движимое имущество - еще боле 2 млн.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января, торги пройдут 26 января.
Засуха в Крыму
- Еще осенью жителям Крыма стали подавать воду по графику с целью экономии водного ресурса.
- В октябре у президента Владимира Зеленского заявили, что по данным Офиса главы государства на осень, воды для нужд населения на полуострове достаточно.
- В начале декабря "экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская рассказала, что на полуострове из кранов течет "вонючая и ржавая вода".
Автор: Екатерина Трохимчук