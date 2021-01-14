Оккупанты Крыма выставили на продажу известный винный завод

Винный завод Коктебель выставили на продажу

Оккупанты Крыма решили выставить на продажу винный завод Коктебель - стартовая цена предприятия составляет более 100 млн российских рублей (1,36 млн долларов), говорится на официальном российском сайте для размещения информации о проведении торгов

На продажу выставлены 73 объекта винзавода в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково - их стоимость оценена в почти 81 млн рублей. Земельные участки оценены еще в более чем 17,35 млн рублей, движимое имущество - еще боле 2 млн.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января, торги пройдут 26 января.

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