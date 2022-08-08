Оккупанты обстреливают Энергодар: серьезные ранения получила сотрудница Запорожской АЭС

Запорожскую АЭС обстреливают российские оккупанты / Фото УНИАН

Украинские атомщики продолжают получать серьезные ранения из-за обстрелов российскими военными крупнейшей в Европе Запорожской АЭС и города Энергодар.

Так, в результате вражеского огня в прибрежной зоне ориентировочно в 15:30 в воскресенье, 7 августа, работница ЗАЭС Юлия Янжула получила проникающее осколочное ранение грудной клетки. Женщина находится в реанимации энергодарской городской больницы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

"Это очередной факт бесчеловечного обращения рашистов на временно оккупированных территориях. Постоянные обстрелы ЗАЭС и его города-спутника Энергодар приводят не только к значительным повреждениям станции, что уже является беспрецедентным актом ядерного терроризма, но и к постоянной угрозе жизни и здоровью работников Запорожской АЭС и местных жителей", - говорится в сообщении.

В Энергоматоме добавили, что несмотря на опасность, украинский персонал станции продолжает работать, выполняя все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности не только нашего государства, но и всего мира.

В РФ угрожают взорвать Запорожскую АЭС

Российские оккупанты открыто признают, что заминировали все важные объекты захваченной ими Запорожской атомной станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа.

В частности, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС рф, командующий гарнизоном Запорожской атомной электростанции генерал-майор Валерий Васильев в выступлении перед своими солдатами намекнул на готовность взорвать ЗАЭС при попытке штурма Вооруженных сил Украины.

"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей", - сказал он.

Обстрел оккупантами Запорожской АЭС

Вечером 5 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел. Он заявил, что оккупанты создали рискованную ситуацию для всей Европы, и что это "дерзкое преступление" является серьезным "актом терроризма".

Позже в Энергоатоме сообщили, что российские захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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