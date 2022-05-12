Оккупанты отказываются идти в "мясорубку": командование РФ устроило ад бунтующим рашистам

Пленные российские военные

Командование российской оккупационной армии принимает жесткие меры в отношении командиров и солдат РФ, которые отказываются идти в мясорубку на полях сражений в Украине.

Как рассказали в СБУ со ссылкой на перехват разговора рашистов, часто российские оккупанты боятся идти в столкновение с украинскими военными.

Отмечается, что подавления бунтов командование РФ присылает в Украину карателей, которые не церемонятся с отказниками.

В частности, наводить порядки среди бунтующих рашистов прислали генерала Мурадова, известного своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил России в Сирии.

"Ну, Мурадов, типа, приехал, показательный трибунал устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов до смерти. И сами парни были не готовы. Он вчера ротных разъе*ал, показательно там… раздел, они все из карманов повыкладывали, связал им руки… в ПАЗики загрузили и увезли", – рассказывают оккупанты.

Читайте такжеРФ готовит новое наступление: военные эксперты США назвали самое опасное направление

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 26 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

Читайте еще: