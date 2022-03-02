Оккупанты под Киевом убили врача, которая пыталась спасти жизнь ребенка

Женщина была врачом-анастезиологом в Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии.
Российские оккупанты под Киевом убили молодого врача Марину Калабина, которая пыталась спасти раненого.
Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.
Известно, что женщина была врачом-анастезиологом в Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии. Коллеги называют его "врачом от Бога".
"Ее машину расстреляли, когда она везла раненого племянника в больницу из села Кухари на Киевщине. Это нелюди, террористы, и это точно не должно остаться безнаказанным!". - написал Ляшко.
Министр обратил внимание, что только утром во вторник он обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана Путина, выйти на площади с требованием остановить войну и стать на защиту коллег, украинских медиков.
Но в тот же день - очередная смерть украинского врача.
"Идите вы оккупанты нах*й вместе со своим кораблем! Мы вам этого не простим!", - не сдерживая эмоций резюмировал Ляшко.
В Центре, где работала Марина, говорят, что она всегда будет для врачей "примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости".
"Мы всегда будем помнить ее неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие духовные и этические качества. Ее светлая память навсегда сохранится в наших сердцах", - скорбят коллеги-врачи.
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Напомним, Россия 24 февраля начала военную операцию против Украины. Российские войска обстреливают ракетами мирные украинские города. ВСУ и другие силовые структуры украинского государства продолжают отражать атаки агрессора.
28 февраля прошли первые переговоры Украины и России по ситуации с войной. Как рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, стороны нашли ряд тем, по которым наметили предварительное решение. Представители отправились в свои столицы для консультаций.
Ожидаются новые переговоры, которые должны пройти на польско-белорусской границе.
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