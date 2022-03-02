Оккупанты под Киевом убили врача, которая пыталась спасти жизнь ребенка

Российские оккупанты под Киевом убили молодого врача Марину Калабина, которая пыталась спасти раненого.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Известно, что женщина была врачом-анастезиологом в Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии. Коллеги называют его "врачом от Бога".

"Ее машину расстреляли, когда она везла раненого племянника в больницу из села Кухари на Киевщине. Это нелюди, террористы, и это точно не должно остаться безнаказанным!". - написал Ляшко.

Министр обратил внимание, что только утром во вторник он обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана Путина, выйти на площади с требованием остановить войну и стать на защиту коллег, украинских медиков.

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Но в тот же день - очередная смерть украинского врача.

"Идите вы оккупанты нах*й вместе со своим кораблем! Мы вам этого не простим!", - не сдерживая эмоций резюмировал Ляшко.

В Центре, где работала Марина, говорят, что она всегда будет для врачей "примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости".

"Мы всегда будем помнить ее неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие духовные и этические качества. Ее светлая память навсегда сохранится в наших сердцах", - скорбят коллеги-врачи.

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Напомним, Россия 24 февраля начала военную операцию против Украины. Российские войска обстреливают ракетами мирные украинские города. ВСУ и другие силовые структуры украинского государства продолжают отражать атаки агрессора.

28 февраля прошли первые переговоры Украины и России по ситуации с войной. Как рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, стороны нашли ряд тем, по которым наметили предварительное решение. Представители отправились в свои столицы для консультаций.

Ожидаются новые переговоры, которые должны пройти на польско-белорусской границе.

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