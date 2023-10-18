Оккупанты просто попадут в "ловушку": раскрыт план боев ВСУ под Авдеевкой

В успех своего "масштабного" наступления не верят даже сами россияне, подчеркнул эксперт Александр Мусиенко.

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ВСУ ведут бои с ВС РФ под Авдеевкой / Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка

Захватив Авдеевку, российские оккупанты больше не смогут куда-либо двигаться дальше. Но ресурсов на оккупацию города у врага просто нет, рассказал в интервью Главреду военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Мусиенко напомнил, что цена штурмов, которые проводит Россия, чтобы захватывать огневые пункты и позиции, очень высока.

В то же время, добавил эксперт, украинские силы очень хорошо себя чувствуют в режиме активной обороны, и умеют грамотно обороняться.

"И то количество уничтоженной техники, сил и средств врага, которое мы увидели в первые дни неудачных попыток атак российских войск, это доказывает", - подчеркнул Мусиенко.

В случае захвата Авдеевки противник будет заблокирован.

"Представим, что врагу удалось захватить Авдеевку. Наши силы отошли, заняли другие рубежи, укрепили линию, и все, дальше русские не выйдут - я почти уверен, что это движение будет блокировано. Вспомните более сложную ситуацию, которая у нас была зимой прошлого года, когда враг проводил наступление на Авдеевку, Бахмут, Лиман, Угледар. Помните, какими силами штурмовали, и куда они прорвались? Оккупанты постоянно штурмуют Марьинку (и это тоже важное направление), но они никуда не прорвались", - объяснил Мусиенко.

По его словам, ресурсы, которые есть у РФ сегодня, и то, как враг их применяет, не позволяют говорить о способности россиян осуществить масштабный прорыв с выходом на админграницы Донецкой области или движением дальше, на Днепр и Запорожье.

"У них есть достаточно сил и средств, чтобы вести боевые действия, время от времени проводить штурмовые действия, у них есть авиация, дроны, артиллерия. Есть и человеческий ресурс, но чувствуется, что это не те контингенты, которые, например, непрерывно в течение 9 месяцев штурмовали Бахмут", - отметил Мусиенко.

Сами россияне, по его мнению, тоже не питают особых надежд на результативность своих штурмов.

Смотрите видео интервью Александра Мусиенко Главреду:

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты устроили самое масштабное с 2014 года наступление на Авдеевку. Хотя в настоящее время в городе относительно тихо, ожидается новое обострение.

Однако враг несет огромные потери в штурмах. Сообщается, что на северном фасе Авдеевского выступления русские потеряли в ходе боя 63 единицы военной техники. Только на данном участке количество погибших оккупантов измеряется сотнями.

Всего россияне хотят захватить Авдеевку по трем причинам. В частности, оккупация города, отметил боец "Легиона Свобода" майор МВД Максим Морозов, открыла бы путь для врага в дальнейшем продвижении на Нью-Йорк, Константиновку и Покровск.

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