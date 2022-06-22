Оккупанты РФ накрыли жилые дома Харьковщины мощным огнем: много погибших

В результате минометного обстрела села Пришиб Изюмского района Харьковской области погибли местные жительницы.
В среду днем, 22 июня, в результате минометного обстрела села Пришиб Изюмского района Харьковской области погибли местные жительницы.
Об этом рассказал глава Изюмской районной администрации Степан Масельский, сообщает Суспильне.
"Погибло пять мирных жителей. Все женщины, находившиеся в селе у подъезда многоэтажного дома. Обстрел был четыре часа назад (около 13:30)", — сказал Масельский.
Кроме того, под завалами многоэтажки в Золочеве Харьковской области, разрушенной сегодня российской ракетой, нашли тела трех человек, сообщил Суспильному глава Золочевской общины Виктор Коваленко.
По его словам, погибли двое мужчин (47 и 52 лет) и одна женщина 51 года.
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Автор: Алексей Тесля