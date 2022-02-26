В РФ заявили о взрыве дамбы, блокирующей воду в захваченный Крым

Дамба на Северо-Крымском канале

Российские оккупанты в Херсонской области взорвали дамбу, которая заблокировала поставки днепровской воды в захваченный РФ Крым.

Соответствующее видео было опубликовано ресурсами РФ.

Как информируют СМИ оккупантов, с выездным осмотром гидротехнического сооружения на границе Херсонской области и оккупированного Крыма побывал глава марионеточного "правительства" республики Сергей Аксёнов.

Добавим, что по ряду сообщений это сообщение оказалось фейком.

Реклама

Ранее Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что над городом висит украинский флаг.

По его словам, в Херсоне уже курсируют троллейбусы и по чуть-чуть начали убирать город.

"Сообщение о "воде по часам" - фейк, водоснабжение для горожан работает в обычном режиме", - добавил он.

Прекращение водоснабжения Крыма Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.

Читайте еще: