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Оккупанты уничтожают энергосистему Украины: какие регионы под угрозой

Марина Фурман
29 октября 2024, 09:15
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Оккупанты пытаются "отрезать" определенные регионы от централизованного энергоснабжения.
свет
Оккупанты уничтожают украинскую энергетику / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Российские войска целенаправленно бьют по энергосистеме Украины
  • Враг использует стратерию "салями" для прифронтовых регионов

Российские войска делают все возможное, чтобы уничтожить энергосистему Украины, особенно в прифронтовых регионах. Об этом сообщила директор по адвокации в энергетическом секторе Международного центра украинской победы (ICUV) Виктория Войцицкая в эфире Еспресо.

По ее словам, враг начал массированно атаковать энергетические объекты, которые обеспечивают поставки электроэнергии в регионы, находящиеся вблизи границы с РФ.

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"Я говорю о той же Сумской области, о Запорожской области и так далее, Харьковской области, городе Харьков. И, к большому сожалению, мы видим, что враг начал бить по объектам, которые принадлежат непосредственно облэнерго в соответствующих регионах. То есть это подстанции, которые осуществляют передачу электроэнергии к уже непосредственно потребителям", - сказала она.

Виктория Войцицкая отметила, что сейчас враг хочет отрезать отдельные регионы от энергоснабжения.

"Если зима 2022/2023 года были системы передачи Укрэнерго, то есть это наши магистральные объекты, весной этого года они били по нашей генерации. То сейчас, они используют некую "стратегию салями", отрывая от энергоснабжения, электроснабжения отдельные регионы, отдельные населенные пункты. Создавая им условия, где, к большому сожалению, происходят и отключения или частичные поставки электроэнергии", - подчеркивает эксперт.

Что известно о Виктории Войцицкой

Виктория Михайловна Войцицкая - украинский политический деятель. Народный депутат Украины 8 созыва. Член парламентской фракции "Объединение "Самопомощь"", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, член Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины - последние новости

В воскресенье, 27 октября, россияне ударными беспилотниками атаковали Сумскую область. В результате вражеского удара был поврежден энергообъект в Роменском районе.

28 октября россияне в очередной раз "Шахедами" атаковали энергетические объекты Украины. Впоследствии были применены аварийные отключения света. Согласно распоряжению "Укрэнерго", ограничения ввели для отдельных общин Полтавской области, в частности Лубенского и Миргородского районов. График применялся на территории девяти бывших районов области.

Как ранее писал Главред, Украина может быть близка к отключениям электричества. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, что с наступлением холодов украинцы начнут активно включать электрические обогреватели.

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война в Украине свет российские войска отключения света
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