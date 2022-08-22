Около 9 тысяч: Залужный рассказал, сколько украинских воинов пали в боях с врагами

Валерий Залужный / коллаж фото УНИАН

С начала полномасштабного военного российского вторжения погибли около девяти тысяч украинских военнослужащих. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в рамках форума "Защитники. Перекличка".

"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и у Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9 тысяч героев, которые погибли", ‒ заявил он.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ежедневные потери ВСУ снизились по сравнению с началом июня нынешнего года.

Подоляк говорил‒ на данный момент Украина теряет примерно 30−50 бойцов в день (в начале июня эти цифры составляли 100−200 человек).

Аналитики Американского института изучения войны (ISW) сообщали, что российские оккупанты в Луганской области работают над восстановлением своей боеспособности. Они наращивают силы, чтобы возобновить наступление.

"Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовился к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас", – говорится в сообщении.

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