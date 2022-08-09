Потери ВСУ в войне против России снизились втрое: у Зеленского сделали заявление

При этом, по словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, гораздо более точную информацию о потерях может дать только Генеральный штаб ВСУ.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ежедневные потери ВСУ снизились по сравнению с началом июня нынешнего года. Такую статистику он озвучил в интервью ВВС Украина.
Подоляк говорит ‒ на данный момент Украина теряет примерно 30−50 бойцов в день (в начале июня эти цифры составляли 100−200 человек).
"Я думаю, что цифры где-то уменьшились в 2,5-3 раза от той цифры", — сказал он.
При этом, по словам Подоляка, гораздо более точную информацию о потерях может дать только Генеральный штаб ВСУ
"Начиналась большая артиллерийская позиционная война, когда наши позиции буквально засыпали снарядами разных калибров, и это, безусловно, увеличивало количество наших потерь. Но сегодня количество потерь уменьшается, во-первых, потому, что по логистическим центрам российской армии очень эффективно работают наши РСЗО. Во-вторых, идет передислокация российской армии по всей линии фронта. И третье — наши уже приспособились к тактике российской армии и более мобильно, более эффективно обороняются", — подытожил он.
Напомним, аналитики Американского института изучения войны (ISW) сообщали, что российские оккупанты в Луганской области работают над восстановлением своей боеспособности. Они наращивают силы, чтобы возобновить наступление.
"Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовился к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас", – говорится в сообщении.
До того сообщалось, что в города Кременная Луганской области российские военные расстреливают мирных жителей посреди улицы. В поисках проукраинских людей им помогают местные коллаборанты.
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