Большие потери среди солдат: в Британии рассказали о главной проблеме оккупантов в Украине

В Британии рассказали о главной проблеме оккупантов в Украине / Максим Козицкий

Истощение личного состава российских оккупационных войск по причине отсутствия регулярных перерывов от участия в боях - главная проблема РФ в войне против Украины. Об этом сообщают сотрудники в Twitter Минобороны Великобритании.

Сообщается, что есть данные о том, что жены военных 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) забрасывают местное начальство с призывом вернуть их мужей домой с войны в Украине.

"Одна женщина заявила, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады "психически и физически истощен", поскольку находится на действительной боевой службе с 24 февраля 2022 года", — говорится в тексте.

Британские офицеры отметили, что нехватка регулярных плановых перерывов у оккупантов после участия в интенсивных боях ВСУ, вероятно, одна из самых разрушительных проблем с личным составом, которые больше всего вредят россиянами и которые в тамошнем Минобороны пытаются исправить.

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Напомним, аналитики Американского института изучения войны (ISW) сообщали, что российские оккупанты в Луганской области работают над восстановлением своей боеспособности. Они наращивают силы, чтобы возобновить наступление.

"Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовился к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас", – говорится в сообщении.

До того сообщалось, что в города Кременная Луганской области российские военные расстреливают мирных жителей посреди улицы. В поисках проукраинских людей им помогают местные коллаборанты.

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