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Подарок ко Дню молодежи: Залужный обратился к Минобороны с важной просьбой по студентам

12 августа 2022, 22:21

Главнокомандующий ВСУ просит Кабмин разрешить выезд за границу украинским студентам.

студенты
Студентам хотят разрешить выезд за границу / ua.depositphotos.com

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал подарок для студентов ко Дню молодежи. Сегодня он обратился к Кабмину с просьбой разрешить им выезд за границу, сообщает Telegram нардепа от "Слуги народа" Юлии Гришиной.

"Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты", - отметила она.

Она добавила, что теперь решение за Кабинетом министром и, в частности, министра обороны Алексея Резникова.

Отметим, на сегодня студентам, аспирантам и докторантам украинских вузов запрещен выезд из страны, несмотря на то, что они не подлежат мобилизации.

Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

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