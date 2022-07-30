Отсрочка от армии для военнообязанных женщин: названы три условия

Кто из женщин может получить отсрочку от призыва / УНИАН

В Украине военнообязанные женщины могут получить отсрочку от призыва, но только в трех конкретных случаях, говорится в тексте закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По информации документа, отсрочку от призыва в армию во время военного положения имеют право получить:

Женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа, проходящего военную службу.

Студенты, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах.

Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

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