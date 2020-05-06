Кума экс-президента Оксана Билозир строит высотку в Киеве впритык к метро

Оксана Билозир строит высотку в центре столицы / Главред

Украинская певица Оксана Билозир, которая приходится кумой бывшему президенту Петру Порошенко строит высотку на проспекте Победы в Киеве, рядом со станцией метро.

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"За строительством стоит Эксон Премьер Шулявская, владельцами которого являются Йозеф Москович и Иван Влад Эти лица также являются учредителями ООО ВР Билд, которое ведет строительство высотки на Подоле на участке Оксаны Билозир", - сказано в сообщении.

Строительство в центре столицы ведется со всеми возможными в данной сфере нарушениями законодательства. Разрешение на застройку получено в Киевской городской администрации. такие решения, разумеется, не принимаются без ведома мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечается, что кума Порошенко в новую раду не прошла и не может ллобировать своли инетерсы. Однако потеря невелика, поскольку народным депутатом стала ее невестка Лариса Билозир.

Напомним, возле села Плюты Обуховского района Киевской области заканчивается строительство роскошного имения украинского олигарха Рината Ахметова. Участок в 25 гектаров окружен двойным забором. На территории резиденции – парковка, бассейн, джакузи, купель, несколько видов бань.

Ранее сообщалось о том, что Ахметов купил элитную виллу за 200 миллионов евро на Лазурном побережье.