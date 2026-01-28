Навсегда забыть о накипи: супербыстрый и безопасный метод очистки чайника

Для процедуры достаточно засыпать в чайник две столовые ложки лимонной кислоты и долить воду.

Как избавиться от накипи / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Ron Lach, Pexels/Engin Akyurt

Эксперты призывают использовать гранулы лимонной кислоты

Уже через пару минут накипь растворится

Эффективный способ очистить чайник от накипи — использовать гранулы лимонной кислоты.

Обычного лимонного сока или целого лимона недостаточно для растворения мелового налета, пишет Express.

Для процедуры достаточно засыпать в чайник две столовые ложки лимонной кислоты и долить воду примерно на четверть ёмкости — слишком много жидкости разбавит раствор, и эффект будет слабее.

Далее включите чайник и доведите воду до кипения: уже через пару минут накипь растворится. Повторное кипячение или долгая чистка не требуются.

Если фильтр у носика покрыт известковым налётом, замочите его на 10 минут в оставшемся растворе, чтобы он полностью пропитался. Гранулы лимонной кислоты храните в сухом, плотно закрытом контейнере — тогда средство всегда будет готово к использованию.

/ Инфографика Главред

Экспертный лайфхак для чистки чайника: как избавиться от накипи

Если обычные моющие средства не справляются с плотным известковым налётом в чайнике, на помощь приходит лимонная кислота. Этот натуральный компонент, содержащийся в цитрусовых, отлично растворяет минеральные отложения и быстро очищает поверхность от накипи.

В воде всегда присутствуют микро- и макроэлементы в допустимых пределах, и именно их накопление со временем приводит к образованию накипи — явлению обычному и распространённому.

Специалисты YouTube-канала Henkel объяснили, почему возникает налёт и как с ним эффективно бороться.

