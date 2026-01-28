"Беспомощное ничтожество": раскрыт сценарий полного краха режима Путина

Владимир Путин оказался в положении, когда нужно выбирать что-то из "диктаторского меню", считает Мария Максакова.

Конец Путина будет незавидным, о чем говорят финалы целого ряда диктаторов

Путин оказался в положении, когда ему нужно делать непростой выбор

Оперная певица, общественный деятель, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова заявила о том, что в отличие от президента США Дональда Трампа, который пользуется заслуженной популярностью и не боится прямых диалогов и контактов, диктатор РФ Владимир Путин избегает публичных дискуссий.

"Путин – беспомощное ничтожество, которое не принимало участия ни в одних дебатах в своей жизни (у него, видите ли, времени на них нет). На самом деле, у него на них нет ума и аргументов, потому что, когда он вдруг оказывается в неподготовленном пространстве, где вместо статистов и ФСОшников ему задают вопросы живые люди, он называет, например, вдов подводников "Курска" "проститутками", прямым текстом и на камеры", - подчеркнула она в ходе чата в Главреде.

По ее словам, на сегодня Путин оказался в положении, когда нужно выбирать что-то из "диктаторского меню".

"В свое время участь Каддафи его страшно напугала, а случившимся с Мадуро сейчас он просто ретравмирован. Вспомните его вид на Рождество: это же просто какой-то "Кощей предсмертный"! Никакие косметологи и визажисты не смогли перекрыть эту мертвенную бледность", - пояснила она.

При этом Максакова добавила, что конец Путина будет незавидным, о чем свидетельствуют финалы целого ряда диктаторских режимов.

"Каддафи, Хусейн, Чаушеску, Милошевич, Мадуро, еще посмотрим, что будет с иранскими аятоллами… Разнообразное меню – выбирай! В каждом случае свои нюансы, но, в целом, Путина ждет такая же участь, такой финальчик", - резюмировала она.

Экспертная оценка ситуации в России

Георгий Тука высказался о шансах на внутренние волнения в стране-агрессоре. По его словам, гипотетически протест со стороны правящих кругов не исключён, однако на практике за последние годы, особенно в недавний период, власть во главе с Владимиром Путиным системно и достаточно эффективно нейтрализовала любые очаги сопротивления. В результате, отметил Тука, в России фактически не осталось сил, способных сформировать реальную оппозицию.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

О персоне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРН) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывший депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016-го проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

