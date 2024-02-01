Он успел дать сыну имя: военные на Волыни встретили из роддома жену погибшего побратима

В Украине рождается всё больше детей войны. Некоторые из них уже никогда не увидят своих отцов - защитников Украины.

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Военные на Волыни встретили из роддома жену погибшего побратима / коллаж: Главред, фото: Владимирское медобъединение

Сегодня, 1 февраля, на Волыни в городе Владимир украинские военные и военный оркестр встречали из роддома жену своего погибшего побратима Сергея Цыбы Наталью. Об этом сообщили во Владимирском медобъединении.

Также на встрече с новорожденным присутствовали семья, друзья и представители местной власти.

Стало известно, что украинский герой Сергей Цыба родился в 1987 году. В 2006 году он прошел срочную службу и в 2014 отправился на защиту Украины в Иловайск.

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Во время полномасштабного вторжения Сергей служил в 14-й бригаде имени Князя Романа Великого и до последнего вздоха защищал целостность нашей страны. 21 июня вражеская пуля оборвала жизнь воина в зоне боевых действий на Харьковщине.

Ещё при жизни Сергей Цыба выбрал имя своему сыну, новорожденного назвали Николаем.

"Искренне кланяемся и благодарим за героизм и патриотизм, ценой которого стало самое ценное - жизнь. Желаем Наталье Цыбе крепкого здоровья, скорейшего восстановления, сил и всех земных благ! Маленькому Коле - счастливой судьбы, крепкого здоровья и мирного детства! Пусть Господь всегда будет благосклонен к судьбе сыночка!", - написали в медобъединении.

Жена Сергея Цыбы / скриншот

Истории войны

Как сообщал Главред, на российско-украинской войне погиб доброволец из Болгарии Светослав Иванов Славков под позывным "Свет". Мужчина был фанатом футбольного клуба "Левски" (София). О гибели "Света" сообщили в кругах украинских "ультрасовцев". Отмечается, что военный защищал позиции ВСУ в Синьковке, которую Россия бессмысленно забрасывает своим "пушечным мясом".

Также, 5 января во время выполнения боевого задания погиб 23-летний летчик 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ Владислав Залистовский на позывной Blue Helmet.

Ещё одно трагической историей стала история воина с Черниговщины. На российско-украинской войне погиб военный Григорий Мелащенко. Мужчина вернулся с заработков в начале полномасштабного вторжения и встал на защиту Родины. Родился Григорий в селе Лютовка в Черниговской области, но вскоре вместе с родителями переехал в Амурскую область, где и получил профессионально-техническое образование.

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