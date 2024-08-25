"Он уже не успеет": Зеленский назвал Путина "вором" и раскрыл его главную цель

Владимир Зеленский рассказал о самом большом желании российского диктатора Владимира Путина.

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Владимир Зеленский назвал главную цель Владимира Путина / Колаж: Главред, скріншот, фото ua.depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самом большом желании российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, хозяин Кремля стремится вернуть то влияние в мировой политике, которое было у Советского Союза. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции с представителями индийских СМИ.

"Он его не вернет. Он уже не успеет, не успеет просто", – заявил глава украинского государства.

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Он уверен в том, что российскому президенту помешает это сделать как его преклонный возраст, а также отношение со стороны мировых лидеров, недавно наблюдавших слабость российского государства во время наступления ВСУ в Курской области РФ.

"Украинская армия маленькой численностью заходит в его область и он (Путин, - ред.) ничего не может сделать 20 дней. Все вокруг политические игроки видят, что все с ним понятно: армия не такая мощная, а он просто вор, угрожающий в том числе ядерным оружием. И те, кто пожимают руки, дружат, имеют контракты – все выводы уже сделали. Он уже не игрок, он просто маньяк, серьезный террорист", — добавил Зеленский.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Ранее у Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны. Украина не позволит россиянам отвернуться от войны, Киев требует установления мира на справедливых условиях, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Напомним, ранее появился неожиданный сценарий завершения войны. Россия надеялась получить легкую победу над Украиной и восстановить свое влияние, подчеркнул Максим Розумный.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны. Война должна завершиться в соответствии с международным правом, подчеркнул глава государства.

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