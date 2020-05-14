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На онлайн-уроке математики учитель не смогла решить элементарный пример

14 мая 2020, 20:09

Инцидент произошел во время урока математики для 2 класса.

Учительница математики допустила ошибку в примере

В Украине продолжается карантин и школьники будут заканчивать этот учебный год дистанционно, а за парты сядут уже с 1 сентября.

Очередную ошибку допустила учительница по математике во время онлайн-урока для второго класса. Тема занятия "Действия с двузначными числами".

Учительница допустила ошибку и не правильно посчитала значения выражения:

"55-12" у нее получилось 33, вместо 43.

Пользователи сети негативно отреагировали та такой "прокол" учительнице, порекомендовав ей внимательно проверять видео перед тем, как выкладывать его на Youtube.

Напомним, учительница истории Элла Сытник, давая онлайн-урок Революция достоинства и российско-украинская война отличилась несколько экстравагантной выходкой – надела на голову кастрюлю.

Также Главред писал, во время онлайн-уроков на занятии по истории для 5 класса учительница рассказала детям, что Борис и Евгений Патон – это братья, хотя, на самом деле, они являются отцом и сыном.

онлайн урок математика
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