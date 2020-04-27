Для начальной школы запускают онлайн-уроки - когда и где смотреть

С 28 апреля стартуют онлайн-уроки для начальной школы

Коронавирус в Украине - в связи с продлением карантина в Министерстве образования анонсировали завершение учебного года дистанционно. С 28 апреля в рамках проекта Всеукраинская школа онлайн стартовали видеоуроки для школьников средней и старшей школы.

А с завтрашнего дня в рамках проекта уроки будут транслироваться также для учеников начальной школы, говорится на сайте президента Украины.

"Проект "Всеукраинская школа онлайн" по просьбе родителей и педагогов с 28 апреля начинает трансляцию уроков для школьников 1-4-х классов", - сказано в нем.

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Программа рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов: украинский язык, математика, наука и искусство. Каждый урок будет длиться 15 минут.

"Это оптимально для занятий детей этой возрастной категории в формате теле- и онлайн-лекций", - сказано в сообщении.

Также видеоуроки будут транслироваться на языке жестов.

Уроки будут показывать по вторникам и четвергам с 9 до 10 утра на таких телеканалах:

уроки для 1-го класса будет транслировать телеканал Пиксель,

для 2-го класса - UA: Первый,

для 3-го класса - UA: Культура,

для 4-го класса - "Плюсплюс".

Онлайн-версии занятий будут доступны на YouTube-канале Министерства образования и науки.

Как сообщал Главред, во время онлайн-урока по украинскому языку учитель объясняла тему школьникам 5 класса о второстепенных членах предложения - определении и дополнении. При этом в мессенджере вопросы учителю писал некто Мишка Антарктический, который живет на Антарктическом полуострове. В комментариях заметили, что белые медведи не живут в Антарктиде, а пингвины - в Арктике.