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Операция ВСУ на Курщине может закончиться раньше: генерал предупредил об опасности

Алёна Воронина
31 октября 2024, 10:15
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Россия может привлечь военных из КНДР, чтобы вытеснить украинских воинов из Курской области.
Игорь Романенко, украинские военные
Операция ВСУ на Курщине может закончиться раньше, говорит Романенко/ коллаж: Главред, фото: Главред, 14 ОМБР Романа Великого

Коротко:

  • РФ может привлечь войска КНДР, чтобы вытеснить ВСУ с Курщины
  • Чтобы вытеснить ВСУ с Курщины, России надо 80-120 тыс. военных, она уже собрала 55 тыс.
  • Западные союзники Украины очень медленно реагируют на такие угрозы

Страна-агрессор Россия может привлечь северокорейских военных для того, чтобы вытеснить украинских военных из Курской области. Для вытеснения защитников Украины с Курщины, россиянам нужна группировка численностью 80-120 тысяч человек. На данный момент РФ собрала около 55 тысяч человек.

Об этом сказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщает OBOZ.UA. Он отметил, что военные КНДР обучаются в четырех центрах на территории России, и дальше Россия их привлечет, в частности, на Курщине.

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Согласно оценкам Романенко, РФ собрала на Курщине группировку сил численностью около 55 тысяч.

"По оценкам западных специалистов, группировка численностью 80-120 тысяч позволит им отодвигать наши войска к границам", - отметил генерал-лейтенант.

Он отметил, что обеспечение украинской группировки на Курщине является недостаточным - не хватает как вооружений и техники, так и личного состава. По его словам, если обеспечение наших войск не изменится, то, к сожалению, враг может достичь своей цели и вытеснить украинских военных с Курщины.

Также Романенко отметил, что наши западные союзники реагируют на постоянные изменения ситуации на фронте с опозданием, что приводит к потерям с украинской стороны.

"Реакция Запада - постфактум. А в войне выигрывает тот, кто действует на опережение. Это объективные законы войны, которые игнорируются многими нашими союзниками, в частности США, со всеми вытекающими последствиями для нас. Для нас это оборачивается потерями прежде всего наших людей, военных", - подытожил он.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в ВСУ раскрыли детали разгрома РФ на Курщине. Украинские военные уничтожили сотни российских военнослужащих на Курщине с применением американской военной техники, отметили в 47 ОМБр.

Также в Пентагоне подтвердили присутствие войск КНДР на Курщине - стало известно их количество. Войска КНДР начинают передислокацию по территории России в сторону границы с Украиной, часть военных Северной Кореи уже находится на Курщине.

Напомним, украинские десантники разгромили морпехов "элитной" бригады РФ на Курщине. Российские морские пехотинцы пытались штурмовать украинские позиции, однако у них ничего не получилось.

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