Опубликовано видео кровавого нападения на генконсульство Украины в Санкт-Петербурге

Нападавший нанес не менее трех ударов ножом сотруднику генконсульства.
В Сети опубликовали видео нападения неизвестного мужчины на сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.
Около полудня к зданию консульства подошел мужчина и нанес удар ножом сотруднику консульства Украины, расположенного в этом здании. О произошедшем телеканалу Санкт-Петербург сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Отмечается, что рядом со зданием консульства находился наряд полиции — правоохранители оперативно отреагировали на инцидент, обезвредив злоумышленника. Затем мужчину доставили в отделение для разбирательства. Пострадавшему человеку сотрудники полиции вызвали скорую.
На кадрах видно, как мужчина, дождавшись, когда дверь в консульство откроется, начал наносить удары в сторону того, кто эту дверь открыл. На видео можно заметить, что нападавший нанес не менее трех ударов своему оппоненту. Затем он отошел от входа в здание, швырнув в сторону консульства пачку бумаг.
Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестококсти:
Нападение на генконсульство Украины в Санкт-Петербурге:
- В пятницу, 19 февраля, в Санкт-Петербурге неизвестный совершил нападение на Генеральное консульство Украины.
- В полдень в консульство Украины в Петербурге пришёл мужчина. День был не приёмный, о чём ему сообщил охранник на входе.
- В этот момент мужчина достал нож и ударил сотрудника консульства. До приезда наряда полиции он оставался в холле консульства.
- Пострадавшего охранника, 31-летнего мужчину, увезли в Мариинскую больницу. Его ранение врачи оценивают как лёгкое.
- Нападавшего доставили в 76 отдел полиции, где выяснилось, что ему 34 года, он родился в Петербурге и проживает на Васильевском острове с матерью, уроженкой Ростовской области, братом и сестрой, а также отцом, родившемся в Украине.