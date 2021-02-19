Опубликовано видео кровавого нападения на генконсульство Украины в Санкт-Петербурге

В РФ напали на генконсульство Украины / УНИАН

В Сети опубликовали видео нападения неизвестного мужчины на сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

Около полудня к зданию консульства подошел мужчина и нанес удар ножом сотруднику консульства Украины, расположенного в этом здании. О произошедшем телеканалу Санкт-Петербург сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Отмечается, что рядом со зданием консульства находился наряд полиции — правоохранители оперативно отреагировали на инцидент, обезвредив злоумышленника. Затем мужчину доставили в отделение для разбирательства. Пострадавшему человеку сотрудники полиции вызвали скорую.

На кадрах видно, как мужчина, дождавшись, когда дверь в консульство откроется, начал наносить удары в сторону того, кто эту дверь открыл. На видео можно заметить, что нападавший нанес не менее трех ударов своему оппоненту. Затем он отошел от входа в здание, швырнув в сторону консульства пачку бумаг.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестококсти:

Нападение на генконсульство Украины в Санкт-Петербурге: