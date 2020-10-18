Опубликованы фото чудовищных последствий засухи в Крыму

В аннексированном Крыму усугубляется ситуация с водоснабжением, поскольку в Белогорске, Алуште, Бахчисарайском и Симферопольском районах вода уже подается по графику.

Как информирует ресурс Крым.Реалии, по причине дефицита воды Севастополь местные власти перевели в режим "повышенной готовности".

Пророссийская власть полуострова утверждает, что запаса воды в некоторых населенных пунктах не хватит даже на ближайшие три месяца. Чиновники потребовали перебросить воду в Симферопольское водохранилище из Тайганского. Также в ближайших планах – опреснение воды из Черного моря. Однако такая перспектива вероятна лишь через несколько лет.

По словам очевидце, водохранилища на полуострове продолжают мелеть, и ситуация с водоснабжением может выйти из-под контроля.