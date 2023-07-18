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"Оружия будет больше": в ОП заинтриговали громким заявлением

Алёна Воронина
18 июля 2023, 21:57 обновлено 18 июля, 21:59
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По Украине будут приняты важные решения, а антироссийская коалиция в очередной раз докажет свою силу, подчеркнул Ермак.
Андрей Ермак, украинские военные
В ОП заинтриговали громким заявлением/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Глава Офиса президента Андрей Ермак проанонсировал важное решение и заявил, что антироссийская коалиция в очередной раз докажет свою силу.

Об этом глава ОП написал в Telegram вечером во вторник, 18 июля. Он подчеркнул, что Украина получит больше оружия.

"Оружия будет больше. Надежды врага на превосходство будут разбиты реальностью, антироссийская коалиция сильна и в очередной раз докажет это важными решениями", – заявил Ермак.

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Больше деталей, о каком именно важном решении идет речь, глава ОП не сообщил.

Напомним, 18 июля состоялось 14 заседание в формате Рамштайн. Во время мероприятия, которое проходило в онлайн-формате, глава Минобороны США Ллойд Остин пообещал авиации Украины поддержку в виде профессионального обучения пилотов управлению истребителями четвертого поколения F-16. Также западные партнеры рассмотрели предоставление Украине боеприпасов и дополнительных систем ПВО, сообщили на сайте Пентагона.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что США выделяют для ВСУ важное оружие. Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда долларов. Пакет вооружений включает в себя средства противовоздушной обороны, системы противодействия дронам, взрывающиеся беспилотники и боеприпасы.

Напомним, Зеленский сделал заявление о территориальных уступках. Украина не согласится на территориальные уступки для страны-агрессора России, а будет защищать жизнь всех своих людей столько, сколько сможет. Наше государство не может отдать часть территорий стране-оккупанту, ведь для нас одинаково важны все территории, заявил Зеленский.

В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ перехватили инициативу на востоке и юге. На юге украинские военные продвинулись вперед и закрепляются на занятых рубежах. Также есть продвижение возле Бахмута.

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