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"Не отпускаю": адвоката заперли в ТЦК в Чернигове, когда он пришел по делу клиента

Ангелина Подвысоцкая
18 июля 2023, 21:04 обновлено 18 июля, 21:27
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Адвоката отвели в кабинет и заперли за ним дверь. Начальник ТЦК выписал ему повестку.
повестка, мобилизация
В Чернигове адвоката удерживали в ТЦК и выписали ему повестку / Коллаж: Главред, фото: "Четвертая студия", УНИАН

В Чернигове адвокат пришел в ТЦК по делу о правовой защите своего клиента, но в итоге защита понадобилась ему. Сотрудники ТЦК внезапно решили без причины и объяснения задержать мужчину. Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Адвокат хотел подать документы, но его насильно завели к руководителю ТЦК и закрыли за ним дверь. Ему запретили покидать помещение, даже не объяснив причины.

"Я вас никуда не отпускаю", – отметил руководитель ТЦК.

видео дня

После этого он вручную начал выписывать адвокату повестку.

Национальная ассоциация адвокатов заявление о нарушении статей Конституции Украины, в которой гарантируется, что "никто не может быть вынужден делать то, что не предусмотрено законодательством, каждый имеет право на уважение его достоинства, а также на свободу и личную неприкосновенность".

Сообщается, что соответствующие письма уже были направлены в Офис генпрокурора, ГБР и министру обороны Украины. В ГБР уже начало расследование.

Ранее в Хмельницкой области сотрудники ТЦК ворвались в частный дом и угрожали мужчине, что сломают ему ногу. Владелец дома много раз попросил их выйти, но сотрудники ТЦК были в ярости из-за того, что он снимает все на видео.

После этого адвокат Ростислав Кравец рассказал, могут ли сотрудники ТЦК заходить в жилье. Он акцентировал внимание на том, что входить в дом без разрешения владельца можно лишь в случае, если есть разрешение суда.

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