"Осколки секли воздух над головами": орки подло ранили журналиста Андрея Цаплиенко

Оккупанты ранили украинского журналиста Андрея Цаплиенко/ Facebook Цаплиенко

Во время выполнения редакционного задания осколочное ранение получил военный корреспондент телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко. Съемочная группа как раз прибыла к пешему гуманитарному коридору, по которому должны были эвакуироваться мирные жители из Чернигова, когда российские оккупанты открыли огонь по представителям медиа.

Вражеский осколок попал в ногу журналиста. Об этом рассказал в соцсети его коллега Дмитрий Комаров.

Цаплиенко с другими членами съемочной группы на момент обстрела стоял вблизи автомобиля. Они готовились к съемке. Вдруг они заметили дрон, однако скрыться уже не успели – по ним с разных сторон прилетели три снаряда "Смерча". Люди успели упасть на землю возле автомобиля.

"Кроме взрывов, было слышно, как обломки "секут" воздух. В этом всё коварство кассетных бомб. Андрей почувствовал очень сильный удар по бедру, будто чем-то тяжелым. Почти сразу в тот же квадрат начала "гасить" российская артиллерия. Подчеркиваю – это село Анисов, где обычные жилые дома", – отметил Дмитрий Комаров.

Съемочная группа побежала в подвал. Журналист не сразу заметил, что ранен. В подвале ему оказали первую медицинскую помощь и остановили кровь.

После этого водитель принял очень смелое решение – спрятать авто, рискуя своей жизнью, чтобы потом иметь возможность быстро добраться в больницу.

Цаплиенко находится в больнице с ранением/ Instagram Дмитрий Комаров

Как рассказывает Комаров, Цаплиенко в больнице под обезболивающим уже даже начал шутить, а также старался не выпадать из рабочего процесса и руководил подготовкой материала к эфиру ТСН прямо из больничной палаты.

"До победы заживет", – смеется коллега. Врач отмечает, что срок заживления – месяц. Коллегам повезло. Осколок прошел насквозь, не задев кости. Остальным повезло, что обломки не задели вообще. Я видел машину: отверстия от обломков сквозные", – написал Комаров.

Цаплиенко о своем ранении написал в Facebook очень коротко: "Допрыгался. Имею небольшое осколочное. Врач пообещал, что до победы заживет".

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия возможно готовит полномасштабную атаку на Польшу, страны Балтии и Казахстан.

Также ранее военный журналист Константин Машовец заявлял, что Путин приближает развал России, но спрыгнуть с "украинского круга" ему не дадут. По словам журналиста, российский диктатор вскоре может обнаружить в Украине такие системы вооружения, которые закопают остатки его армии в украинский чернозем глубоко и быстро.

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