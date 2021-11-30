УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Осужденная на 15 лет за убийство девушка умерла в СИЗО Полтавы: причина смерти

30 ноября 2021, 12:21
Прослушать новость
Остановить

Ранее суд назначил Веронике Моториной 15 лет тюрьмы за убийство инструктора тира.

Вероника Моторина в зале суда / poltava.to

Поздно вечером, 29 ноября, в полтавском СИЗО скончалась 20-летняя девушка Вероника Моторина, получившая 15 лет за убийство инструктора в тире.

Вероника Моторина находилась в СИЗО, а не тюрьме, потому что приговор еще не вступил в законную силу и длилась апелляция. Смерть девушки ТСН подтвердили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

"Факт смерти девушки подтверждаем. Причины смерти выясняют эксперты", — прокомментировала пресс-секретарь прокуратуры области.

Что стало причиной смерти Вероники Моториной

Как сообщает Telegram-канал Труха Полтава со ссылкой на источник, девушка целый день ничего не ела, курила и пила кофе.

После этого она претерпела эпилептический приступ. Сотрудники СИЗО и врачи не смогли спасти ее жизнь.

Реклама

Обвиняемая скончалась в Полтавском учреждении исполнения наказаний (№ 23)

Информацию о смерти девушке Полтавщине подтвердили медики. Вчера они прибыли по вызову в СИЗО, но на время приезда медицинской бригады девушка была уже мертва. Перед этим ее пытались реанимировать работники учреждения.

Жестокое убийство инструктора тира

Напомним, 28 сентября Октябрьский райсуд Полтавы назначил девушке 15 лет тюрьмы. После оглашения приговора Вероника Моторина заплакала. Девушка простилась со своими тремя сестрами, которые пришли на суд поддержать ее.

По дороге в СИЗО девушка совершила попытку самоубийства — достала лезвие от бритвы и порезала руки. Тогда его вовремя доставили в больницу.

На суде Вероника Моторина объяснила, что парень довел ее до депрессии, после чего она пошла в тир, чтобы убить себя — а получилось, что убила инструктора. В конце концов, суд ей не поверил и отправил на 15 лет в тюрьму.

Читайте еще:

viber
Полтавская область
Сейчас вы просматриваете новость «Осужденная на 15 лет за убийство девушка умерла в СИЗО Полтавы: причина смерти». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в бедуПриметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в беду Ледяной прогноз с мощными снегопадами: украинцев предупредили о резком похолоданииЛедяной прогноз с мощными снегопадами: украинцев предупредили о резком похолодании Вещи, которые женщина должна отпустить до Нового годаВещи, которые женщина должна отпустить до Нового года Украинцы узнали новые тарифы на газ в декабре: кому придется платить большеУкраинцы узнали новые тарифы на газ в декабре: кому придется платить больше Геомагнитная активность растет: как пережить эти магнитные буриГеомагнитная активность растет: как пережить эти магнитные бури
13:06

"Мы прощаемся с "Человеком эпохи": владелица ритуальной компании Алла Ландар об Александре Омельченко новости компании

13:00

Гороскоп на завтра 1 декабря 2021: Тельцам – ревность, Близнецам – долгиВидео

12:59

Красная зона в Украине может сократиться: шесть регионов ждут ослабления карантинаВидео

12:54

Украинцев могут заставить вернуть государству субсидии: названы сроки

12:34

В Китае назвали опасные особенности Омикрона, которые делают его вирусом-убийцейВидео

Реклама
12:22

Сломанный светофор не помеха: в Харькове мужчина махал увесистым жезлом и регулировал движение

12:21

Осужденная на 15 лет за убийство девушка умерла в СИЗО Полтавы: причина смертиВидео

12:15

До Потапа и популярности: Настя Каменских показала, как выглядела в бикини в 18 лет

12:12

Национальная авиакомпания необходима для растущего рынка авиаперевозок – эксперты

12:00

В США переполох из-за удара по Северному потоку-2: Сенат провалил оборонный бюджетВидео

11:59

Украинский каноист-чемпион Борислав Бизу умер от коронавируса в 24 года

11:55

"Сбежал" от Зеленского к Разумкову: монобольшинство "Слуги народа" потеряло депутата

11:42

ФОПы взбунтовались из-за фискализации и выдвинули жесткое требование Зеленскому и нардепамВидео

11:38

Вакцину придется "переделать": в Moderna объяснили, нужно ли вакцинированным бояться Омикрона

11:32

Синоптик назвал самый холодный день декабря в УкраинеВидео

11:23

На 1+1 покажут исторический приключенческий фильм Фортеця Хаджибей со звездой сериала Моя улюблена Страшко в главной ролиВидео

11:22

"Будут действовать месяц вместо трех": Минздрав с 6 декабря "обрубит" срок работы "желтых" сертификатов

11:21

Мама не углядела: 4-летний ребенок проглотил 60 таблеток на Полтавщине

11:18

Калечил людей и разбивал авто: в Украине бушевал штормовой ветерВидео

10:50

Прогноз на декабрь-2021 от астролога Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

Реклама
10:29

В Украине ужесточают карантин: с 6 декабря вступают новые запретыВидео

10:22

Эксперты объяснили, когда в Украине прекратят расти цены на продуктыВидео

10:18

Обязательная вакцинация от COVID-19: в Раде уточнили требование по прививкам для украинцевВидео

09:52

Многотысячный штраф и разрыв рекламных контрактов: стало известно, как блогеров накажут за скандальную вечеринку во ЛьвовеВидео

09:51

Утром в Киеве прогремел взрыв - неизвестные подорвали банкомат и украли деньги

09:27

Ветер будет сбивать с ног: в ряде регионов Украины синоптик объявил штормовое предупреждениеВидео

09:13

Сделка США и ФРГ по СП-2 провалилась: Газпром намерен полностью обрубить транзит газа через УкраинуВидео

09:02

Россия перекинула в ОРДЛО группу военных для диверсий - Минобороны

08:48

Гороскоп на сегодня 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сныВидео

08:46

Если зима для Украины будет тяжелой, Зеленскому придется провести выборы в Радумнение

08:23

Пенсия при смене прописки: какие документы нужно подавать для получения выплат

08:18

Коронавирус в Украине 30 ноября: более 10 тысяч новых больных и 561 смертьВидео

07:55

Покупка автомобиля, знакомство с иностранцем и дальняя дорога - гороскоп для Весов на декабрь 2021Видео

07:52

В Украину завезли тонны опасных кабачков - они уже на прилавках

07:21

Завалит снегом и заморозит: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине на первые дни зимыВидео

07:10

Полный крах Северного потока-2: в США предупредили Россию об ударе в случае нападения на УкраинуВидео

06:40

Численность войск РФ возле границ Украины снова растет - Пентагон

06:27

Почему Россия не станет запускать Северный поток-2 раньше временимнение

06:25

Любовный треугольник, риск и потеря денег: о чем предупреждает Водолеев гороскоп на декабрь 2021Видео

05:42

Этот способ спасет полузасохшие цветы: как применять простое удобрение, которое есть в каждой аптечкеВидео

Реклама
05:40

Самая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкойВидео

05:38

Украину атакуют лютые морозы до -19°: когда ждать удара холодаВидео

05:28

Угроза зимней большой войны России и Украины: эксперт предупредил Киев об опасности в январеВидео

05:05

Будет как новое: 10 лайфхаков, чтобы уборка превратилась в удовольствие

04:12

Ученые рассказали о неожиданном секрете здоровья и молодости

04:10

Не вздумайте выбрасывать: где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуру

03:55

Рианна без трусиков игриво оголила сочные ягодицы в пижаме

03:43

Этим видом спорта можно и нужно заниматься каждый день: снижает стресс и способствует похудению

03:30

Ни в коем случае не берите голыми руками: как собрать ртуть, если разбился термометр

02:57

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж засветил крепкий пресс и шрамы после удаления груди

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять