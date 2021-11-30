Осужденная на 15 лет за убийство девушка умерла в СИЗО Полтавы: причина смерти

Вероника Моторина в зале суда / poltava.to

Поздно вечером, 29 ноября, в полтавском СИЗО скончалась 20-летняя девушка Вероника Моторина, получившая 15 лет за убийство инструктора в тире.

Вероника Моторина находилась в СИЗО, а не тюрьме, потому что приговор еще не вступил в законную силу и длилась апелляция. Смерть девушки ТСН подтвердили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

"Факт смерти девушки подтверждаем. Причины смерти выясняют эксперты", — прокомментировала пресс-секретарь прокуратуры области.

Что стало причиной смерти Вероники Моториной

Как сообщает Telegram-канал Труха Полтава со ссылкой на источник, девушка целый день ничего не ела, курила и пила кофе.

После этого она претерпела эпилептический приступ. Сотрудники СИЗО и врачи не смогли спасти ее жизнь.

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Информацию о смерти девушке Полтавщине подтвердили медики. Вчера они прибыли по вызову в СИЗО, но на время приезда медицинской бригады девушка была уже мертва. Перед этим ее пытались реанимировать работники учреждения.

Жестокое убийство инструктора тира

Напомним, 28 сентября Октябрьский райсуд Полтавы назначил девушке 15 лет тюрьмы. После оглашения приговора Вероника Моторина заплакала. Девушка простилась со своими тремя сестрами, которые пришли на суд поддержать ее.

По дороге в СИЗО девушка совершила попытку самоубийства — достала лезвие от бритвы и порезала руки. Тогда его вовремя доставили в больницу.

На суде Вероника Моторина объяснила, что парень довел ее до депрессии, после чего она пошла в тир, чтобы убить себя — а получилось, что убила инструктора. В конце концов, суд ей не поверил и отправил на 15 лет в тюрьму.

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