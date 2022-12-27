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Освобождение Крыма и прорыв к Сватово: эксперты назвали главные сценарии войны-2023

27 декабря 2022, 13:26
У январю Украина может начать завершающую фазу, не исключил Бен Ходжес.
Украинские военные, ВСУ, российские военные,
Опубликованы сценарии войны в 2023 году / 93-я ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Существует сразу несколько вероятных сценариев развития событий на поле боя в 2023 году.

Пять сценариях развития ситуации в Украине в наступающем году спрогнозировали эксперты в материале ВВС.

Весеннее наступление РФ

Заместитель директора Института стратегических исследований Майкл Кларк напомнил, что около 50 тысяч мобилизованных РФ уже находятся на фронте, а остальные 250 тысяч готовятся к следующему году.

При этом он не исключает украинских наступлений под Сватово и Кременной, где ВСУ могут готовиться к крупному прорыву.

Украина сможет вернуть все свои территории

Это может произойти не позднее весны 2023 года, прогнозирует российский оппозиционер Андрей Пионтковский. Главным фактором он назвал решимость Украины и Запада.

Но конечный результат будет зависеть от того, как быстро НАТО сможет предоставить "новый революционный пакет боевых средств нападения" - танки, самолеты, ракеты дальнего радиуса действия.

Затяжная война

Ее не исключает представитель департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Барбара Занчетта, а ключом к ее окончанию она назвала смену позиции российских элит.

При этом она сравнивает войну в Украине с Вьетнамом и Афганистаном, где СССР и США допустили аналогичные России просчеты, недооценив уровень сопротивления местного населения и внешней помощи.

По ее мнению, весь следующий год предстоит "затяжная политическая, экономическая и военная битва решимости".

Освобождение Крыма

Такой сценарий не исключает бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Он не исключил, что к январю Украина может начать завершающую фазу кампании по освобождению Крыма. "Все подходы к Крыму теперь находятся в пределах досягаемости украинских систем вооружения", - заявил он.

"К концу 2023 года Крым будет полностью восстановлен под украинским контролем и суверенитетом, хотя может быть какое-то соглашение, которое позволит России постепенно сворачивать часть своего военно-морского присутствия в Севастополе", - полагает Ходжес.

Тактика медленного продвижения

Об этом предупредил израильский военный эксперт Давид Гендельман. Он напомнил, что мобилизованные "дают русским возможность перейти в наступление" на Донбассе.

"Более вероятно продолжение существующей тактики - медленное перемалывание украинских сил на узких направлениях и медленное продвижение, как на Бахмутском и Авдеевском направлениях, с аналогичной тактикой в направлении Сватово-Кременной", - пишет Гендельман.

Также продолжатся атаки РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру - как часть стратегии войны на истощение.

Для ВСУ, которые также смогли высвободить часть сил из-под Херсона, наиболее стратегически ценным направлением является юг, на Мелитополь или Бердянск, с целью перерезать материковый коридор России в Крым: "Это была бы крупная украинская победа, и именно поэтому русские укрепляют Мелитополь".

Другой вариант для Украины — Сватово: "успех там поставил бы под угрозу весь северный фланг всей российской линии фронта".

Ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины освободят Крым от российских оккупантов до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года.

По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. Чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно регулярно обстреливать пути снабжения полуострова (а этих путей только два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь).

Как отметил Ходжес, уже сегодня Украина способна попадать по этим целям, и Крым все больше напоминает ловушку для Вооруженных сил РФ.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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