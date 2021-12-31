От авто до домашних животных: что украинцы хотят получить на Новый год – опрос

Украинцы не против получить в подарок авто, электронику и бытовую технику.
Украинцы рассказали о том, какие подарки хотели бы получить в канун 2022 года.
Среди самых желанных подарков - романтическое путешествие, свидетельствуют данные опроса КМИС.
Обратим внимание, что в предыдущие годы украинцы были очень меркантильны - на первом месте с большим отрывом были деньги.
Отметим, что украинцы также не против получить в подарок авто, электронику и бытовую технику.
Что хотят украинцы на Новый год:
- автомобиль и аксессуары к нему (11,7%);
- деньги (10,1%);
- мобильный телефон или электронную книгу (9,2%)
- бытовую технику (6,6%);
- компьютер или планшет (5,2%);
- туалетную воду, духи, косметику (4,4%);
- конфеты, цветы (2,7%);
- подарок ручной работы (2,4%);
- домашнее животное (1,8%);
- елочную игрушку (1,7%);
- ювелирное украшение (1,4%);
- одежду или обувь (1,2%).
Добавим, что КМИС провел собственный опрос в течение 3-11 декабря 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
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Автор: Алексей Тычина