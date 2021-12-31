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От авто до домашних животных: что украинцы хотят получить на Новый год – опрос

31 декабря 2021, 12:56
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Украинцы не против получить в подарок авто, электронику и бытовую технику.

подарки, новый год
Украинцы назвали самые желанные новогодние подарки / pixabay.com

Украинцы рассказали о том, какие подарки хотели бы получить в канун 2022 года.

Среди самых желанных подарков - романтическое путешествие, свидетельствуют данные опроса КМИС.

Обратим внимание, что в предыдущие годы украинцы были очень меркантильны - на первом месте с большим отрывом были деньги.

Отметим, что украинцы также не против получить в подарок авто, электронику и бытовую технику.

Что хотят украинцы на Новый год:

  • автомобиль и аксессуары к нему (11,7%);
  • деньги (10,1%);
  • мобильный телефон или электронную книгу (9,2%)
  • бытовую технику (6,6%);
  • компьютер или планшет (5,2%);
  • туалетную воду, духи, косметику (4,4%);
  • конфеты, цветы (2,7%);
  • подарок ручной работы (2,4%);
  • домашнее животное (1,8%);
  • елочную игрушку (1,7%);
  • ювелирное украшение (1,4%);
  • одежду или обувь (1,2%).
/ kiis.com.ua

Добавим, что КМИС провел собственный опрос в течение 3-11 декабря 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

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