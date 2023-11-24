От гопника до защитника Украины: легендарный Титушко воюет в составе ВСУ

В составе Вооруженных сил Украины на фронте воюет Вадим Титушко, чья фамилия стала нарицательной и послужила основой термина "титушки".
Младший сержант Титушко воюет в составе 72-й бригады в должности командира отделения, пишет в Facebook солдат и боец взвода Юрий Юзыч.
"Десятилетие Революции Достоинства будет неполным без понимания одного важного факта. Где сейчас Вадим Титушко, чья фамилия добавила в украинском языке новый термин? Да и в других языках.
В это тяжело поверить, но Титушко воюет в ВСУ, в составе легендарной 72-й бригады "Черные запорожцы". С апреля 2022 г. младший сержант, командир части. На фото - крайний справа во время очередного вручения наград… В то время как многие "майдановцы" сидят по домам…", - написал он.
Добавим, что в комментриях пользователи пишут о том, что сейчас о Вадиме Титушко слышат хорошие отзывы.
"Ехал с его друзьями в поезде, очень хорошие отзывы о нем были", - пишут в Сети.
Чем известен Вадим Титушко
Напомним, в мае 2013 года группа спортсменов, среди которых Вадим Титушко, в Киеве напала на журналистов Ольгу Сницарчук и Владислава Соделя.
От фамилии Титушко пошел термин "титушки" - спортивные молодые люди, которые за вознаграждение грубой силой разгоняют мирные протесты или совершают разные провокации против оппозиционных активистов.
Термин получил широкое употребление в период Евромайдана, когда пророссийский режим Януковича использовал титушек для расправы над протестующими.
Ранее сообщалось, что Вадим Титушко занял престижную должность и стал героем фотожабы. Вадим Титушко, фамилия которого дала название целой эпохе "титушек", назначен вице-президентом Федерации ММА в Киевской области.
Больше новостей:
- На базе у "титушек" Кивы полиция нашла кучу оружия и гранат
- СБУ задержала автобусы с готовившими беспорядки титушками
- СБУ блокировала пророссийский центр "титушек" одиозного нардепа Кивы