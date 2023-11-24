От гопника до защитника Украины: легендарный Титушко воюет в составе ВСУ

Вадим Титушко воюет в ВСУ в составе легендарной 72-й бригады "Черные запорожцы".

https://glavred.info/ukraine/ot-gopnika-do-zashchitnika-ukrainy-legendarnyy-titushko-voyuet-v-sostave-vsu-10519585.html Ссылка скопирована

Вадим Титушко воюет в составе ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/mukola.gopajnuch, Радио Свобода

В составе Вооруженных сил Украины на фронте воюет Вадим Титушко, чья фамилия стала нарицательной и послужила основой термина "титушки".

Младший сержант Титушко воюет в составе 72-й бригады в должности командира отделения, пишет в Facebook солдат и боец взвода Юрий Юзыч.

"Десятилетие Революции Достоинства будет неполным без понимания одного важного факта. Где сейчас Вадим Титушко, чья фамилия добавила в украинском языке новый термин? Да и в других языках.

видео дня

В это тяжело поверить, но Титушко воюет в ВСУ, в составе легендарной 72-й бригады "Черные запорожцы". С апреля 2022 г. младший сержант, командир части. На фото - крайний справа во время очередного вручения наград… В то время как многие "майдановцы" сидят по домам…", - написал он.

Добавим, что в комментриях пользователи пишут о том, что сейчас о Вадиме Титушко слышат хорошие отзывы.

"Ехал с его друзьями в поезде, очень хорошие отзывы о нем были", - пишут в Сети.

/ @nazik_hayk

Чем известен Вадим Титушко

Напомним, в мае 2013 года группа спортсменов, среди которых Вадим Титушко, в Киеве напала на журналистов Ольгу Сницарчук и Владислава Соделя.

От фамилии Титушко пошел термин "титушки" - спортивные молодые люди, которые за вознаграждение грубой силой разгоняют мирные протесты или совершают разные провокации против оппозиционных активистов.

Термин получил широкое употребление в период Евромайдана, когда пророссийский режим Януковича использовал титушек для расправы над протестующими.

Ранее сообщалось, что Вадим Титушко занял престижную должность и стал героем фотожабы. Вадим Титушко, фамилия которого дала название целой эпохе "титушек", назначен вице-президентом Федерации ММА в Киевской области.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.