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Отдых за границей во время локдауна: Кулеба рассказал, будут ли закрывать границу

4 декабря 2020, 13:52
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Глава МИД напомнил, почему в Украине закрывали аэропорты во время карантина.

Украина,граница
В МИД оценили вероятность введения локдауна в Украине / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию вокруг вероятного введения локдауна в Украине.

В интервью РБК-Украина он заявил, что закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине – нецелесообразно.

Глава МИД пояснил, что это же касается и запрета на въезд иностранцев в Украину. В то же время он уточнил, что окончательное решение по карантинным мерам будет коллегиально приниматься всем составом правительства.

"Моя позиция как министра иностранных дел - закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за рубежом", - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел напомнил, что весной, когда вводились первые карантинные ограничения, вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины.

"Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию", - добавил Кулеба.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал рассмотрение на заседании правительства вопроса о конкретных мерах возможного введения жесткого карантина.

Глава правительства заверил, что в декабре уже не планируется ужесточать карантинные меры.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

  • 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
  • В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
  • В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
  • 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать "карантин выходного дня".
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