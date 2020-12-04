Отдых за границей во время локдауна: Кулеба рассказал, будут ли закрывать границу

В МИД оценили вероятность введения локдауна в Украине / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию вокруг вероятного введения локдауна в Украине.

В интервью РБК-Украина он заявил, что закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине – нецелесообразно.

Глава МИД пояснил, что это же касается и запрета на въезд иностранцев в Украину. В то же время он уточнил, что окончательное решение по карантинным мерам будет коллегиально приниматься всем составом правительства.

"Моя позиция как министра иностранных дел - закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за рубежом", - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел напомнил, что весной, когда вводились первые карантинные ограничения, вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины.

"Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию", - добавил Кулеба.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал рассмотрение на заседании правительства вопроса о конкретных мерах возможного введения жесткого карантина.

Глава правительства заверил, что в декабре уже не планируется ужесточать карантинные меры.

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