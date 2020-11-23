Отказ от карантина: в Кабмине рассказали, что ждет бунтующих мэров

В ряде городов Украины отказались соблюдать карантин / Униан

Отказ отдельных мэров соблюдать ужесточенный карантин на выходных в своих городах был игрой для избирателей накануне местных выборов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в Кабмине, знакомый с ситуацией.

В материале отмечается, что ситуация должна поменяться сразу после выборов, когда после второго тура позиция бунтующих мэров станет более взвешенной и конструктивной.

"Практика показывает, что бунтующие мэры становятся не такими бунтующими после выборов. На самом деле они очень обеспокоены ситуацией в городах, очень. И им тоже надо что-то делать. В принципе, сейчас все на одной волне, и мэры и правительство. Они прекрасно видят ситуацию в городах, и точно так же хотят предотвратить катастрофу", – заверил источник.

Он также сообщил, что руководство Кабмина попросило бунтующих мэров прислать свои предложения на случай ухудшения эпидемситуации. В то же время собеседник издания в Кабмине утверждает, что силовой сценарий там не рассматривают, даже если мэры продолжат бунтовать.

"Премьер – дипломатичный человек, правительство действует по пути аргументов и сплочения", – объяснил он.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что на случай, если не сработает карантин выходного дня, правительство разрабатывает план по противодействию распространения коронавируса.

Карантин выходного дня в Украине: