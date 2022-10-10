Отключения электричества и воды: что известно о разрушениях после ракетных ударов РФ

В результате обстрелов РФ в Киеве применяются графики аварийного отключения электроснабжения.
В Киеве и на территории Киевской области применяют графики аварийного отключения электроснабжения вследствие обстрелов Россией объектов критической инфраструктуры, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"В результате обстрелов российскими варварами объектов критической инфраструктуры столицы и области, применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской области. Частично ограничено электроснабжение промышленных клиентов и части бытовых клиентов Киева и всей области", – написал он в своём Telegram.
При этом мэр Киева подчеркнул, что энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы.
В то же время Кличко добавил, что Киевводоканал работает в центре столицы по ликвидации поврежденной водопроводной сети.
"Но давление в сети уже нормализовали и потребителям обеспечено водоснабжение", – уточнил он.
Вместе с тем по данным ГСЧС, Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская области остались без электроснабжения вследствие вражеских обстрелов в понедельник.
"Продолжается ликвидация последствий ракетных обстрелов РФ. В результате обстрела произошло попадание по объектам критической инфраструктуры (преимущественно объекты энергоснабжения) в 8 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров", - говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.
В сообщении отмечается: "В результате террористической атаки погибли 9 человек и травмированы 36 человек".
По информации ГСЧС, отсутствует электроснабжение в 5 областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. "На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично. К тушению пожаров и аварийно-спасательных работ привлечено более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.
Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.
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