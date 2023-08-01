Открыли огонь на поражение: диверсанты РФ ночью штурмовали границу в Черниговской области

По словам Наева, четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров.

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Наев рассказал о проникновении ДРГ / Коллаж Главред, фото t.me/KOS_ZSU

Ночью, 1 августа, российские диверсанты пытались пересечь границу в Черниговской области. Как сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев, украинские пограничники открыли по ним огонь и заставили отойти назад.

"Прошлой ночью на Северном направлении, в пределах Черниговской области, пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника", - написал он в Telegram.

По словам Наева, четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров. По решению старшего наблюдательного поста по врагу был открыт огонь на поражение, заставившее его отойти назад.

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"По сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины", - информировал командующий.

Он подчеркнул, что "враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели".

Ситуация на границе

Напомним, что в Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе заявили, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России.

Украинцев предупредили об угрозе - огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь. Украинские пограничники и военные продолжают отслеживать перемещение "вагнеровцев" по Беларуси.

"Вагнер" свозит в Беларусь бронетехнику. Мониторинговая группа сообщила об очередном передвижении "вагнеровцев" и отметила о поступлении 12-й колонны техники.