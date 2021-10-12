Отопительный сезон под угрозой: Нафтогаз обнародовал тариф для школ, детских садов и больниц

Цены на газ в Украине / УНИАН

Нафтогаз Украины назвал цену на газ для бюджетных и религиозных учреждений.

Так, компания предлагает школам, больницам и детсадам покупать газ по тарифу 13,7 гривен за кубометр без НДС и транспортировки.

В пресс-службе Нафтогаза уточнили, что с учетом транспортировки газа и НДС тариф для бюджетных учреждений составит 16,8 гривен за кубометр.

"Эта цена более чем вдвое ниже текущей месячной спотовой цены газа", - отмечают в компании.

Нафтогаз предлагает контракт на 15 месяцев, то есть до конца 2022 года.

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"Компания не рассчитывает на получение прибыли в рамках этого предложения. Но для нас крайне важно, чтобы отопительный сезон начался вовремя и школы, больницы и другие бюджетные учреждения, общины точно были с теплом", - добавили в Нафтогазе.

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Цены на газ в Украине

Как ранее сообщали, 12 октября региональная комиссия ТЭБ и ЧС объявила чрезвычайную ситуации во Львовской области из-за обеспечения газом бюджетных учреждений.

Закарпатская и Полтавская области объявили чрезвычайную ситуацию из-за поставки газа бюджетным учреждениям.

В Украине газоснабжающие компании опубликовали новые месячные тарифы, которые начнут действовать с октября 2021 года.

Месячные тарифы на октябрь выросли у ряда поставщиков.