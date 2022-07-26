"Отрезать" Крым от ОРДЛО: генерал раскрыл сценарий освобождения Херсонщины

ВСУ готовятся к освобождению Херсонщины / Коллаж УНИАН, Людмила Денисова

Вооруженные силы Украины планомерно готовятся к освобождению южных районов, ранее захваченных оккупантами РФ.

По словам генерал-лейтенант запаса Игоря Романенко, ключевым этапом должно стать очищение южного направления от российских захватчиков. Об этом он сказал в эфире Freedom.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что для достижения положительного результата ВСУ необходимо достигнуть паритета с оккупантами.

Среди ключевых факторов собеседник выделил своевременное обеспечение ВСУ современным оружием, а также комплекс мер по обучению личного состава его эффективному использованию.

Генерал-лейтенант запаса назвал ключевые факторы, которые будут способствовать освобождению Херсонской области:

истощение сил врага;

информационная работа;

подготовка необходимых резервов и запасов.

"На этом направлении перспективно перерезать россиянам суходольную админграницу с Крыма на Донецк", - добавил Романенко.

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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