Озвучены обстоятельства смерти 102-летнего Бориса Патона

Патон последнюю неделю жизни провел в реанимации / Фото: Офис президента

Стали известны обстоятельства, при которых скончался 19 августа в возрасте 102 лет знаменитый украинский ученый Борис Патон.

Как сообщает Сегодня со ссылкой на сотрудников Национальной академии наук, которую полвека возглавлял Патон, последние недели ученый провел в больнице вследствие заболевания сердца.

"У Бориса Евгеньевича было заболевание сердечно-сосудистой системы, второй раз за последние 2 недели он был госпитализирован в институт Амосова, там собирали консилиум, но увы ... Похороны, очевидно состоятся в субботу, похоронен он, думаю, будет на Байковом кладбище. Дело в том, что там покоятся его родные - отец, мать, дочь. Кстати, сегодня в СМИ сообщили, что у него не осталось родственников, но это ложь. у него есть внучка, правнучка, зять. С ними будет согласовываться место захоронения", - говорят в НАН Украины.

Академики вспоминают, что незадолго до карантина Патон лично присутствовал на заседании в НАН. Затем он работал из дома, до последних недель жизни был активным и трудоспособным.

"Но и на карантине он работал. Удаленно", - уточнили в НАН Украины.

По словам коллег, последнюю неделю жизни легендарный ученый провел в реанимации, медики ему поддерживали работу сердца до того момента, пока это было возможно.

Как ранее сообщалось, украинцы в отечественном сегменте соцсетей выражают искреннюю скорбь, поскольку Патон оставил значимый след в истории и науке.

Напомним, сын Виктора Павлика Павел умер 7 августа от рака позвоночника в лечебном учреждении в Киеве.