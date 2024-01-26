Падение Ил-76 под Белгородом: США расследуют ЧП во взаимодействии с Украиной – Госдеп

Российское правительство делает все, чтобы усложнить возможность проверки фактов, связанных с крушением самолета в Белгородской области.

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Крушение Ил-76 произошло 24 января в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

США в тесном взаимодействии с Украиной проводят расследование крушения Ил-76 в Белгородской области, чтобы установить все факты инцидента. При этом страна-агрессор РФ делает все, чтобы усложнить возможность проверки данных.

Как рассказал во время брифинга заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, провести проверку с участием российской стороны "невероятно тяжело", поскольку российское правительство делает все, чтобы усложнить возможность проверки фактов, а полагаться на хоть какое-то независимое освещение ситуации невозможно, ведь в России отсутствуют свободные СМИ.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими коллегами в украинском правительстве, чтобы выяснить факты", – сказал он.

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Представитель Госдепа напомнил, что президент Владимир Зеленский призвал провести международное расследование авиакатастрофы, а также выяснить статус украинских военнопленных.

"Поэтому на сегодняшний день мы просто продолжаем поддерживать тесную связь с украинским правительством, чтобы установить факты и выяснить, что именно произошло", – сказал Пател.

Падение Ил-76 под Белгородом - последние новости:

РФ выдала настоящий бред о якобы украинских пленных, которые "были на борту самолета Ил-76", упавшего 24 января в Белгородской области. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец указал на то, что враг начал публиковать фейковые списки военнопленных, которых якобы везли на обмен.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на борту самолета Ил-76, который 24 января рухнул в Белгородской области, должны были находиться российские высокопоставленные чиновники, однако в последний момент сотрудники ФСБ РФ запретила им садиться на борт.

В Службе безопасности Украины по факту падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области проводят расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Также СБУ проводит комплекс мер по детальному выяснению всех обстоятельств падения самолета.

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