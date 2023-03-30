"Палкой побью": скандальный митрополит МП Павел набросился на журналистов у Лавры

Митрополит Павел вышел к журналистам и заявил, что вопреки окончанию договора аренды, УПЦ МП не покинет Лавру.

Митрополит Павел / УНИАН

Процесс освобождения УПЦ МП Киево-Печерской Лавры сопровождается скандалами. Представители Московского патриархата вступают в конфликты с официальными лицами и даже журналистами.

Бывший наместник Лавры от УПЦ МП митрополит Павел набросился с обвинениями на журналистов, которые освещали событие. При этом он пригрозил расправой, а корреспондентам даже повредили оборудование.

Митрополит Павел вышел к журналистам и заявил, что вопреки окончанию договора аренды, УПЦ МП не покинет Лавру.

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"Я сейчас возьму эту палку и побью все ваши фотоаппараты", — пригрозил он журналистам.

Митрополит Павел угрожает журналистам / Скриншот

При этом его сторонники набросились на журналиста и порвал ему провод для зарядки.

Митрополит Павел угрожает журналистам / Скриншот

Церковники УПЦ МП также принялись толкать журналистов.

Представитель УПЦ МП набросился на журналистов / Скриншот

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

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