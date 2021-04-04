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Папа Римский Франциск в праздничной речи вспомнил о войне на Донбассе

4 апреля 2021, 14:49
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В своем традиционном Пасхальном послании Urbi et Orbi (Городу и миру) папа Римский Франциск призвал затормозить гонку вооружений и упомянул войну в Украине.

Франциск
Папа Римский Франциск / УНИАН

Руководитель католической церкви, папа Римский Франциск, в своем традиционном Пасхальном послании Urbi et Orbi (Городу и миру), в котором призвал все страны мира ускорить распространение вакцин против COVID-19, затормозить гонку вооружений и упомянул войну в Украине. Об этом сообщает официальный сайт Ватикана.

"Пусть заключенные в конфликтах на востоке Украины и в Нагорном Карабахе будут освобождены, и пусть будет обуздана гонка вооружений", ‒ сказал понтифик.

Папа Римский также обратил внимание на места, которые страдают от внутреннего насилия и международного терроризма в африканских районах Сахеля, Нигерии, Тигрея и регионе Кабо Делгадо (африканская страна Мозамбик), и помолился за то, чтобы конфликты были решены мирным путем через "диалог в духе примирения и подлинной солидарности".

"Пусть Господь, который является нашим миром, поможет нам победить мировоззрение войны", - подчеркнул он

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Папа Римский Франциск призывал верующих людей всего мира молиться за пострадавших от разрушительных наводнений в западных областях Украины.
  • Больше всего от наводнений пострадала Ивано-Франковская область, где подтоплено более 200 населенных пунктов, к 29 нет подъезда. В области разрушено 150 километров автодорог и 90 мостов.

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