Паша-мерседес нагло отказался признавать РФ страной-агрессией

Скандальный митрополит цинично заявил, что не может назвать РФ страной-агрессором, потому что там якобы живет его сестра.

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Митрополит Павел Лебедь отказался признавать РФ страной-агрессором / Коллаж: Главред, фото: Главред

Скандальный митрополит УПЦ МП Павел Лебедь, который известен как "Паша-мерседес", в зале суда отказался признавать Россию страной-агрессором. Он сказал это на камеру, сообщает корреспондент Главреду из зала суда.

"Российскую Федерацию не считаю агрессором, потому что там живет моя сестра. А те, кто делает эту агрессию - тех осуждаю ... Я что, свою сестру назову агрессором?"- сказал митрополит Павел.

Журналист несколько раз пыталась переспросить, считает ли Павел Лебедь Россию страной-агрессором. Однако скандальный митрополит отвечал вызывающе, а в конце нагло заговорил о детей.

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"У вас есть дети? Нет? Ну, наверное, и не будет", - сказал Паша-мерседес.

Смотрите видео с циничным заявлением митрополита Павла:

Митрополит Павел Лебедь отказался признавать РФ страной-агрессором / фото: скриншот

Дело пропутинского митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, известный под прозвищем "Паша-Мерседес" начал открыто угрожать Зеленскому из-за выселения из Лавры. Митрополит Павел пожелал Зеленскому и его семье горя.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям Уголовного кодекса. В его доме также был проведен обыск. Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла.

Ему сообщили о подозрении по статьям "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений" и "Оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Также СБУ опубликовала телефонные разговоры "Паши-Мерседеса", на которых слышно, что митрополит Павел радуется оккупации Херсона, говорит о том, что Украина сама спровоцировала войну. Также он говорит, что это война "между Россией и Америкой", которая продлится "до последнего украинца".

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