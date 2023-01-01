"Патовая ситуация, которая может длиться годами": эксперт дал прогноз развития войны на 2023-й

Действия окружения Путина указывают на то, что война будет долгой. При этом с потенциально большими потерями в Кремле смирились.

Война в Украине может продлиться годы, считает Кшиштоф Женгота / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Война России и Украины будет долгой - противостояние может длиться годами, поскольку у РФ еще есть человеческие ресурсы для ведения боевых действий, а Украина хочет вернуть оккупированные территории.

Такой прогноз озвучил профессор Кшиштоф Женгота из Института политических наук Варминско-Мазурского университета в Ольштыне, передает Wiadomosci.

"Действия окружения Путина указывают на то, что война будет долгой, а потенциальные большие потери принимаются. Россия все еще может позволить себе вести войну с точки зрения человеческих ресурсов. В свою очередь Украина заявляет о своем желании вернуть себе все оккупированные территории, в частности Крым и Донбасс … Это патовая ситуация, которая может длиться годами", — сказал Женгота.

Он добавил, что демографический кризис в России усугубляется. И после колоссальных потерь, понесенных путинской армией в Украине, руководство РФ ищет способы, как вернуть сбежавших из РФ, чтобы бросить на фронт еще больше "пушечного мяса".

"Исходный план захвата Киева 200-тысячной армией провалился. Российские власти осознают, что война на уничтожение Украины будет продолжительной и с большими потерями ей потребуется гораздо больше людей. Они всеми способами будут пытаться уговорить беженцев (россиян, как убежали от мобилизации) вернуться. Именно поэтому в России есть идеи заблокировать удаленную работу из-за границы. Также говорится, что Турция не легализует пребывание россиян в своей стране дольше полугода", — добавил он.

Когда закончится война в Украине

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 2023-й год станет для Украины победным. В то же время страну-агрессора Россию ждет смена власти.

Также Буданов считает, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией. По словам начальника ГУР, уже этим летом украинцы смогут поехать отдыхать на освобожденный полуостров.

Военный эксперт, офицер Вооруженных сил Азербайджана Агиль Рустамзаде считает, что война России против Украины, вероятно, завершится летом либо в начале осени или до конца 2023-го года. Все будет зависеть от поставок оружия Западом и сокращения военного арсенала страны-агрессора. Если поставки увеличатся на 10-20%, а у РФ они настолько же сократятся, Украина во второй половине года получит возможность выйти на свои границы 1991 года.

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