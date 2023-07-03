Patriot ВСУ сбил авиацию РФ на Брянщине: в Сети всплыли неожиданные детали

Подразделения Вооруженных сил Украины с помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot уничтожили 3 вертолета и 2 боевых самолета оккупантов РФ, которые бомбили мирные украинские города.
Об этом написал народный депутат Юрий Мысягин в Telegram со ссылкой на видео, опубликованное Воздушными силами ВСУ по случаю Дня зенитно-ракетных войск.
"Помните в Брянской области 13.05 российская армия потеряла два истребителя и три вертолета? Вот украинский расчет ЗРК "Patriot" с пометками об их уничтожении (первая строчка 13.05.2023)", — написал нардеп и прикрепил скриншот из видео.
Он также раскрыл детали уничтожения вражеской авиации с помощью ЗРК Patriot.
"В тот день мы смогли совершенно незаметно подтянуть к границе Украины американский зенитно-ракетный комплекс, четко отработавший, уничтожив все российские цели на территории врага", — добавил Мысягин.
В Сети 13 мая опубликовали информацию о том, что в Брянской области на территории РФ потерпели крушение военные самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил российских оккупантов.
Стали появляться соответствующие фото и видео очевидцев.
Вначале речь шла о том, что за несколько часов "сбили" два вертолета – Ми-8 и Ми-34 – и военный самолет Су-34.
Позже появились другие сведения, согласно которым на Брянщине упали два самолета Су-35 и Су-34, а также два вертолета Ми-8. Опубликовали и другие кадры падения воздушных суден российских захватчиков.
Кроме того, в тот же день появилось видео падения еще одного Ми-8.
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