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Patriot ВСУ сбил авиацию РФ на Брянщине: в Сети всплыли неожиданные детали

Алексей Тесля
3 июля 2023, 21:46 обновлено 3 июля, 21:51
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Юрий Мысягин раскрыл детали уничтожения вражеской авиации с помощью ЗРК Patriot.
Screenshot
В ВСУ рассказали о работе ЗРК Patriot / Скриншот

Подразделения Вооруженных сил Украины с помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot уничтожили 3 вертолета и 2 боевых самолета оккупантов РФ, которые бомбили мирные украинские города.

Об этом написал народный депутат Юрий Мысягин в Telegram со ссылкой на видео, опубликованное Воздушными силами ВСУ по случаю Дня зенитно-ракетных войск.

"Помните в Брянской области 13.05 российская армия потеряла два истребителя и три вертолета? Вот украинский расчет ЗРК "Patriot" с пометками об их уничтожении (первая строчка 13.05.2023)", — написал нардеп и прикрепил скриншот из видео.

видео дня

Он также раскрыл детали уничтожения вражеской авиации с помощью ЗРК Patriot.

"В тот день мы смогли совершенно незаметно подтянуть к границе Украины американский зенитно-ракетный комплекс, четко отработавший, уничтожив все российские цели на территории врага", — добавил Мысягин.

В Сети 13 мая опубликовали информацию о том, что в Брянской области на территории РФ потерпели крушение военные самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил российских оккупантов.

Стали появляться соответствующие фото и видео очевидцев.

Вначале речь шла о том, что за несколько часов "сбили" два вертолета – Ми-8 и Ми-34 – и военный самолет Су-34.

Позже появились другие сведения, согласно которым на Брянщине упали два самолета Су-35 и Су-34, а также два вертолета Ми-8. Опубликовали и другие кадры падения воздушных суден российских захватчиков.

Кроме того, в тот же день появилось видео падения еще одного Ми-8.

Больше новостей:

Юрий Мысягин ЗРК Patriot Брянская область
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